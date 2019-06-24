Blinded By The Light Filmi

Blinded By The Light, Bruce Springsteen’in şarkılarını keşfetmesi ile hayatı değişen bir gencin hikayesini konu ediyor. 1987 yılında Margaret Thatcher’ın İngiltere’nin başında olduğu dönemde geçen film
de, Pakistan
kökenli bir genç olan Javed, İngiltere’de Luton’da yaşamaktadır. Geleneklerine bağlı olan babası tarafından yetiştirilen Javed, memleketinde birçok hoşgörüsüzlüğe maruz kalır. Javed’in hayatı, Bruce Springsteen’in müziği ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Genç
adam, Springsteen’in şarkıları sayesinde hayata dair pek çok şey öğrenir. Yönetmen :
Gurinder ChadhaSenaryo:
Gurinder Chadha, Paul Mayeda Berges, Sarfraz ManzoorOyuncular:
Viveik Kalra, Kulvinder Ghir
, Meera Ganatra, Aaron Phagura, Dean-Charles Chapman, Nikita Mehta, Nell Williams
, Tara Divina, Rob Brydon, Frankie Fox
, Hayley Atwell, Sally Phillips, Sofia Abbasi, Asheq Akhtar, Vincent Andriano, Raj Awasti, James Ballanger, Lee Barnett, Billy Barratt, Kumiko Kaur Chadha Berges, Ronak Singh Chadha Berges, Paul Blackwell , Daniella Bowen, Lee Byford, Abigail Carter-Simpson, Amer Chadha-Patel, Joshua James Cole, Jonno Davies, Kriss Dosanjh, Scott FolanFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
Blinded by the LightYapımcı Firma:
Bend It FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
117 dk.Dağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
30.08.2019 Blinded by the Light Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.