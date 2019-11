'Blockchain Akademisi' kuruluyor

İSTANBUL - Yeni bir teknoloji olarak hayatımıza giren ve kripto paralardan, sağlık, otomotiv, perakende sektörü de dahil birçok alanda kullanılan blokzincir teknolojisi (blockchain) artık master programlarında ders olarak okutulacak. Hayatımıza önce kripto para ile giren ve yakın gelecekte tıptan sosyal bilimlere hemen her alana hakim olacağı söylenen blokzincir (blockchain) teknolojisinin bugünü ve geleceği, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen "Blokzincir Teknolojileri Geleceği Nasıl Şekillendirecek" başlıklı bir konferansta ele alındı. Blockchain Army firmasının Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol User'in moderasyonunda gerçekleşen konferansta Birleşmiş Milletler Küresel Blokzincir Danışmanı Prof. Dr. Massimo Buonomo ve INFI Firmasının İş Geliştirme Sorumlusu Ronen Boss, konuşmacı olarak yer aldı. Konferansta Blockchain Army firması ile İstanbul Aydın Üniversitesi'nin iş birliğinde üniversitede Blockchain Akademisi kurulacağının müjdesi verildi. Akademi ile blockchain teknolojisi konusunda dünyada lider olan uzmanlar üniversiteye gelerek, öğrencilere blokzinciri teknolojisini anlatacak.Blokzinciri ders olarak okutulacakBlockchain Army firmasının Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol User, üç ay önce İstanbul Aydın Üniversitesi'yle yapmış oldukları anlaşmayla birlikte 'Blockchain Akademisi'ni kuracaklarını söyledi. User, bu teknolojinin Yüksek Öğretim Kurumunun izniyle master sınıflarında da ders olarak okutulmasını planlandıklarını kaydederek şu ifadelerde bulundu: "Blokzincir yeni bir teknoloji. Bu teknoloji güvenilir, eş zamanlı ve tamamen şeffaf bir ortam oluşturuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın önerisiyle sağlıkta, otomotivde ve daha birçok alanda kullanılan bu teknolojinin Türkiye'ye yerleştirilmesi konusu YÖK tarafından da gündeme alındı ve bu konunun master programlarının açılması istendi. İstanbul Aydın Üniversitesi de vizyoner görüşüyle bu konuda öncülük yapıyor. Bu süreçte biz de blockchain teknolojisi konusunda dünyada lider olan uzmanları üniversiteye getirip, öğrencilere blokzincirin ne olduğunu anlatmaya çalışan bir seri başlattık.""Blokzinciri ile gelecek şekillenecek"Birleşmiş Milletler Küresel Blokzincir Danışmanı Prof. Dr. Massimo Buonomo, konferans öncesi yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Birleşmiş Milletler olarak ele aldığımız konu blokzincirin her alanda yaygınlaşmasıdır. Bunun yalnız bilindiği gibi finansal alanda değil, sağlık ve perakende ürünlere kadar her türlü alanda kullanmak istiyoruz. Blokzincir ve destekçileri yapay zeka ve nesnelerin interneti bir araya geldiğinde; geleceği, ticareti ve yaşamı yeni baştan tamamen şekilleneceği konusunda eminiz.""Gelişmekte olan ülkelerde kripto paraya yatırım yapılıyor"Gelişmekte olan ülkelerde ve Singapur ve Duabi gibi ülkelerde kripto paraların alınmaya başlandığını belirten Massimo Buonomo, "Bu parayı kullanan ülkelere bir örnek de Venezuela. Venezuela'da paranın değeri sürekli değişiyor. Kripto paralarda da durum böyle. Ancak ikisi arasındaki farka baktığımızda, kripto para daha sabit gözüktüğü için bu ülkede kişiler kripto paraya yatırım yapıyor" dedi.

