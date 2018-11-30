Blockchain Artık Hayatın Tam İçinde

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Microsoft ve VeriPark iş birliğiyle hayata geçirilen belgem.io projesi sayesinde kurumlar blockchain teknolojisini daha yakından tanıma fırsatı yakalarken, son kullanıcılar da aldıkları eğitim sertifikalarını güvenli bir şekilde blockchain altyapısında saklayıp diledikleri kurum veya kişilerle paylaşabiliyorlar. Dijital bir belge platformu olan belgem.io, kurumlardan eğitim alan bireylerin eğitim sonunda edindikleri eğitim sertifikalarının özel bir Ethereum blockchain platformunda saklanması, görüntülenmesi ve paylaşılmasını sağlıyor.

Projenin başlangıç aşamasında BKM – BBN Akademi, Blockchain Türkiye Platformu, FinTech Istanbul ve çok yakında Microsoft CloudSociety eğitimlerine katılan kişiler sertifikalarını belgem.io uygulaması üzerinden dijital ortamda alacak, ileride ise yeni kurumların projeye eklenmesiyle birlikte çok daha fazla sayıda kişi bu uygulamadan faydalanabilecek.

"belgem.io sayesinde blockchain'i hayatın içine dâhil ediyoruz"

Yeni teknolojilerin Türkiye'de hızla hayata geçirilmesi için durmaksızın çalıştıklarını ve bu kapsamda önemli iş birlikleri geliştirdiklerini ifade eden BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, sözlerine şöyle devam etti: "BKM olarak Türkiye'nin dijitalleşmesine öncülük ediyor ve yeni teknolojileri kullanıcılarla buluşturuyoruz. Nesnelerin interneti, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik ve blockchain gibi heyecan verici tüm teknolojileri gündemimizde tutuyoruz. Bu kapsamda blockchain'i daha iyi anlamak ve uygulama alanlarını keşfetmek üzere yaptığımız belgem.io projesi sayesinde ise son dönemde sıkça konuşulan blockchain'i, herkesin anlayabileceği örnek bir uygulamayla hayatın içine dâhil ediyoruz."

"Blockchain iş yapış şeklimizi kökten değiştirecek"

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, belgem.io ile ilgili şunları söyledi: "Blockchain iş yapış şeklimizi kökten değiştirebilecek potansiyele sahip ve Microsoft'un dijital dönüşüm ajandasında kritik öneme sahip teknolojilerden biri. Belgem.io gibi, bu teknolojiyi uçtan uca ve sağladığı tüm avantajlardan faydalanarak kullanmayı hedefleyen bir çözüm içerisinde yer almaktan Microsoft olarak mutluluk duyuyoruz. Hem kullandığı teknoloji altyapısı ile dünyadaki ilk uygulamalardan biri olması nedeniyle hem de Microsoft Online Eğitim portalımız Cloud Society ile bu projenin içerisinde sertifika sunan bir iş ortağı olduğumuz için ayrıca gururluyuz. Önümüzdeki dönemde bunun gibi, sektörlere örnek olacak dönüşüm projelerinde finans müşterilerimizle yakın çalışmaya ve Türkiye'yi teknolojide öncü duruma getirecek bu tip başarılı projeleri tüm kaynaklarımızla desteklemeye devam edeceğiz."

"Blockchain geleceği değiştirecek"

VeriPark Genel Müdürü Aslı Derbent Özkan, belgem.io projesiyle ilgili şöyle konuştu: "Bu proje özelinde de olduğu gibi, Blockchain artık finans, enerji, sağlık, telekomünikasyon, eğitim ve lojistik gibi birçok alanda insanların hayatlarını kolaylaştıracak, bireylerin birbirine olan güven problemini ortadan kaldıracak. Biz de VeriPark olarak Blockchain'i geleceği değiştirecek teknolojilerden biri olarak görerek bu konuda Ar-Ge ve kavram doğrulama çalışmaları gerçekleştiriyoruz, alt yapımızı geleceğe hazır hale getiriyoruz."

Blockchain nedir?

Blockchain, merkezi yapılar olmaksızın, güvenli ve kalıcı veri kayıtları oluşturulmasını ve saklanmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, dijital teknolojileri ve matematiğin gücünü kullanır. Teknik ifadeyle blockchain; dijital, mutabakat ile doğrulanan, dağıtık ve kriptografik olarak mühürlenmiş kayıtların aktarılmasında kullanılan teknolojiye verilen isimdir.