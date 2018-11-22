"Blockchain Talks" Boğaziçi Üniversitesi'nde Devam Ediyor

Boğaziçi Üniversitesi; her ne kadar dijital para birimi Bitcoin için tasarlanmış olsa da müthiş potansiyeli ile son dönemde dikkat çeken "blockchain- blok zinciri" teknolojisi konusunda sektör buluşmalarına devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Ayşegül Toker ve Prof. M. Asım Karaömerlioğlu önderliğinde her ay düzenlenen Blockchain Talks'un ikinci serisi, 26 Kasım'da Albert Long Hall'da saat 18:30'da gerçekleşecek. BtcTurk Ceo'su ve Ortağı Özgür Güneri ve Prof. Asım Karaömerlioğlu'nun moderatörlüğünü üstleneceği bu etkinlikte, "Kripto Para Yatırımları" konusu ele alınacak. Etkinlikte, "Blokzincir Kripto Paralar Bitcoin" kitabının eş yazarı, ekonomist Erkin Şahinöz ise "Kripto Para Piyasaları" ile ilgili keyifli ve bilgilendirici sohbetiyle yer alacak.