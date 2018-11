19 Kasım 2018 Pazartesi 13:36



- Blockchain Türkiye Zirvesi başladıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmanın yegane yolu global düzeyde gerçekleşen değişimlere ayak uydurmak ve önde olmaktan geçiyor""2018 yılında Blokzincir endüstrisine 2,1 milyar dolar harcanmış durumda"BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu: "Günümüz itibariyle 2 bin 81 adet kripto para birimi mevcuttur ve bunlar 15 bin 891 piyasada işlem görmektedir. Toplam piyasa değerleri 186 milyar dolara kadar düşüş göstermiştir ve bir günlük işlem hacimleri 15 milyar dolar civarındadır"ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Blockchain Türkiye Zirvesi'ne telekonferans yoluyla bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmanın yegane yolu global düzeyde gerçekleşen değişimlere ayak uydurmak ve önde olmaktan geçiyor" dedi. BTK'nın ev sahipliğinde, Blockchain Türkiye Zirvesi başladı. Zirveye telekonferans sistemi ile bağlanarak katılımcılara seslenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, blokzincir teknolojisi ile ilgili şunları söyledi: "İlk kez 2008 yılında bir kripto para birimi ile gizemli bir şekilde hayatımıza giren blokzincir teknolojisi, verimli ve şeffaf bir şekilde işlem yapmanın yeni bir yolunu ortaya koymakla kalmamış, aynı zamanda internet kullanımının yepyeni bir yolunu da ortaya koymuştur. Blokzincir teknolojisinin, hızla çeşitlenen ve kullanım alanı genişleyen bilişim teknolojileri nedeniyle her geçen gün daha fazla tehdit edilen gizlilik ilkesini güçlendiren bir etkisi de oldu. 2018 yılında Blokzincir endüstrisine 2,1 milyar dolar harcanmış durumda ve bu harcamanın üçte birini blokzincir teknolojisinin siber güvenlik alanında kullanımına ilişkin araştırma ve yatırımlar oluşturuyor. 2017 yılında blokzincir endüstrisinin pazar değerinin 708 milyon dolar olduğu ve bu değerin 2024 yılına kadar büyük bir ivmelenme ile 20 milyar dolar seviyesine çıkacağı tahmin edilmektedir. Türkiye olarak, global gelişmeleri yakından takip ederek bu alanda önemli kazanımlar sağladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın önderliğiyle ivme kazanan yerli ve millilik seferberliğiyle, Blockchain alanında da çeşitli çalışmaların yapılmasında ilham kaynağı oldu. İnanıyoruz ki; 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmanın yegane yolu global düzeyde gerçekleşen değişimlere ayak uydurmak ve önde olmaktan geçiyor."Zirvenin açılış konuşmasını yapan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise Blockchain teknolojisinin ekonomik ve teknolojik yansımalarından bahsetti. Karagözoğlu, "Bir silsile düşünün. Her bir şifreli bilgi bölünerek birleştiğinde kendisini kopyalasın. Böylece en ufak değişiklikte dahi fark edilsin ve sisteme asla hile bulaşamasın. İşte kabaca bahsettiğimiz bu sistemin adı Blokzincir. Tüm dünyada merkezi olarak tutulup dağıtılan veriler, gerçekleşen olaylar, edinilen tecrübeler sonucunda tek merkezli sistemlere güvenmeyen insanların sonucudur aslında blokzincir. Her ne kadar şu anda kripto para birimlerinin atası olarak kabul edilmiş olsa da dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Bitcoin ve benzeri finansal değerler Blockchain'in tam olarak ne sebebi ne de sonucudur. Blockchain, hepsini güvenilir hale getiren sistemin adıdır. Bu güvenli zinciri hangi alana uyarlarsak uyarlayalım hızlı bir şekilde yol alacağı ve bizi doğru bir sonuca ulaştıracağı kesindir. Blockchain teknolojisi, paranın dijitalleşme süreciyle hayatımıza daha yoğun bir şekilde girmeye başlamıştır. Bilişim teknolojilerinin en önemli problemlerinden tek merkeze dayalı güvenlik sistemlerindeki merkezi yapıyı dağıtan ve bu sistemlerin çok daha verimli çalışmasında oynadığı büyük rol sebebiyle blockzincir teknolojisi günümüzün ve geleceğin en hassas bilgi teknolojileri gündemidir. Blokzincir, veri transferi sağlayan mevcut internet ortamında, değerli varlıkların transferine de olanak sağlayarak tüm hayatımızı yeniden şekillendirecek yepyeni bir teknolojiyi adlandıran merkezi olmayan bir şifreleme kayıt defteridir. Blokzincire ilişkin akademik araştırmaların yaklaşık yüzde 80'i kripto para birimlerine odaklanmıştır. Araştırmaların bu denli kripto paralara odaklanmasının doğal sebebi ise piyasalar tarafından kabul görüşüyle elbette ilgilidir. 2009 yılında piyasaya çıktığından bu yana gerek işlem hacmi gerekse market değeri açısından hızla değerlenen Bitcoin son yılların fenomen olgusu haline gelmiştir. 2017'de 20 kattan fazla değer artışı kaydederek sene sonuna doğru 20 bin dolar seviyelerine kadar yaklaşmıştır" ifadelerini kullandı.Günümüz itibariyle 2 bin 81 adet kripto para biriminin mevcut olduğunu ve bunların 15 bin 891 piyasada işlem gördüğüne dikkat çeken Karagözoğlu, "Toplam piyasa değerleri 186 milyar dolara kadar düşüş göstermiştir ve bir günlük işlem hacimleri 15 milyar dolar civarındadır. Yüzde 80'lik kripto para araştırmalarının dışında kalan çalışmalar ise akıllı kontratlar dahil olmak üzere blokzincir uygulamalarına odaklanmıştır. Buna ek olarak, verimlilik kapasitesi ve gecikme süresi gibi blokzincirin ölçeklenebilirlik ile ilgili problemlerini araştırmacılar ikinci planda ele almışlardır. Blokzincirin, kendisini henüz tam anlamıyla ispatlamadığı alanlardan olan özellikle bankacılık sektöründe, akademik camia ve özel Ar-Ge merkezleri tarafından ölçeklenebilirliği ve sunabileceği çözümler konusunda yoğun çalışmalar yapılmakta ve eş zamanlı olarak bu sektörlerde de kullanılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmalar, ileri kriptografik dağıtık sistemleri ve oyun kuramını araç olarak kullanır. Bizler de ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalara katkı sağlamak adına Blokzincire ilişkin global vizyonu ortaya koyabilecek ulusal ve uluslararası katılımcıları dinleyeceğimiz bu etkinliğimizi organize etmiş bulunmaktayız" açıklamasını yaptı.