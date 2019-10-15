Blockchain ve finans teknolojilerinin kalbi İstanbul'da atacak

Blockchain endüstrisinin geleceği Türkiye'den ve dünyadan uzmanların katılımı ile 18-19 Ekim'de gerçekleşecek Avrasya Blockhain Zirvesi'nde ele alınacak.

Danışmanlık hizmeti sağlayıcısı Kemer Partners tarafından düzenlenen ve blokchain şirketi Huobi Group tarafından desteklenen Avrasya Blockhain Zirvesi, 18-19 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye'den ve dünyadan liderleri, sektör profesyonellerini, yatırımcıları ve girişimcileri buluşturacak ve iki gün sürecek zirvede bu alanda dünyanın en önemli isimlerinden biri olan Türk bilgisayar bilimcisi Emin Gün Sirer, Proof of Capital CEO'su Chris McCann, Ethereum Topluluk Fonu Genel Müdürü Qj Wang gibi isimler yer alacak.

Zirvede kriptopara teknolojileri, blockchain'in potansiyeli ve geleceği, Doğu ve Batı blockchain uygulamalarındaki farklılıklar, blockchain güvenliği, gizliliği ve ölçeklenebilirliği gibi konular tartışılacak. Bunların yanı sıra 'Blockchain'in geleneksel finans kurumlarında kullanımı, Türkiye'de yatırım, geleneksel girişim sermayeleri neden kriptoparaya yatırım yapmaya başladı, bankacılık sektörü blockchain teknolojisini nasıl kullanmalı?' gibi sorulara da farklı oturumlarda yanıt aranacak.

KİMLER YER ALIYOR?

Zirve'nin diğer konuşmacıları arasında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Direktörü Ahmet Cüneyt Selçuk, CoinShares Stratejilerden Sorumlu Üst Yöneticisi Meltem Demirörs, Huobi Group CEO'su Livio Weng, Huobi Group CFO'su Chris Lee, Eski SPK Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) CEO'su Soner Canko, SabancıDx CEO'su Burak Aydın, Boğaziçi Venture CEO'su Barış Özistek, Proof of Capital CEO'su Chris McCann, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan ve Menapay CEO'su Çağla Gül Şenkardeş gibi isimler yer alıyor.