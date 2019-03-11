Blockchain Zirvesi 26-27 Haziran'da Londra'da Düzenleniyor

Kaynak: DHA

– Blockchain teknolojileri ve kripto para birimlerinin geleceği, alanında uzman çeşitli katılımcılarla 26-27 Haziran'da Londra'da düzenlenecek olan Blockchain Summit London'da ele alınacak.Endüstri liderleri ve uzmanlarının katılacağı iki gün sürecek olan konferansta blockchain endüstrisi ve dağıtık hesap defteri (distributed ledger technology) teknolojisi, çeşitli panel ve etkinliklerle tartışılacak. Londra'da yer alan Olympia gösteri merkezinde düzenlenecek olan konferansa Maersk Risk Yönetimi Başkanı Lars Henneberg, CitiBank ürün ve Teknoloji Lider Amit Varma, FedEx Blockchan Stratejisti Dale Chrystie gibi çeşitli uzman konuşmacı olarak katılacak. - İstanbul