Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ülke olarak üzerimize düşen görev, blokzincir teknolojisini en iyi hale getirmek ve bu endüstriden üstümüze düşen payı almak." dedi.Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen "Blokzincir Türkiye Zirvesi"ne telekonferansla katıldı.Blokzincir teknolojisinin 2008'de insan hayatına girdiğini aktaran Sayan, bu teknolojinin verimli ve şeffaf bir şekilde işlem yapmanın yeni bir yolunu ortaya koyduğunu söyledi.Sayan, gün geçtikçe blokzincirin kullanım alanının genişlediğini ve her geçen gün daha fazla tehdit edilen gizlilik ilkesini güçlendiren bir etkisi olduğunu belirterek "Ülke olarak üzerimize düşen görev, blok zincir teknolojisini en iyi hale getirmek ve bu endüstriden üstümüze düşen payı almak." değerlendirmesinde bulundu.Blokzincir gibi teknolojilerde değer ve inançlara uygun bir şekilde araştırmalar yapılması gerektiğinin altını çizen Sayan, şöyle devam etti:"Ülke olarak global gelişmeleri yakından takip ederek bu alanda önemli kazanımlar sağladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ivme kazanan yerli ve milli hamleler blokzincir alanında da çeşitli çalışmaların yapılmasında ilham kaynağı olacak. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmanın yegane yolu global düzeyde gerçekleşen değişimlere ayak uydurmak ve önder olmaktan geçiyor."BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise blokzincir teknolojisinin paranın dijitalleşme süreciyle gündeme geldiğini vurguladı.Blokzincirin en önemli özelliklerinden birinin güvenlik olduğunu dile getiren Karagözoğlu, "Blokzincirin, kendisini henüz tam anlamıyla ispatlamadığı alanlardan bankacılık sektöründe, akademik camia ve özel Ar-Ge merkezleri tarafından ölçeklenebilirliği ve sunabileceği çözümler konusunda yoğun çalışmalar yapılıyor ve eş zamanlı olarak bu sektörlerde de kullanılmaya devam ediliyor. Blokzincir teknolojisi, günümüzün ve geleceğin en hassas bilgi teknolojileri gündemidir." ifadelerini kullandı.Blok zincir, verinin olduğu her yerdeProjesium Kurucu Ortağı Dr. Gökçe Phillips, blokzincir teknolojisiyle verinin bulunduğu her alanda karşılaşmanın mümkün olduğuna dikkati çekti.Söz konusu teknolojinin çok geniş bir ekosisteme sahip olduğunu vurgulayan Phillips, devletin ve kurumsal firmaların desteğinin önemli olduğunu, girişimciler olmadan yeni fikirlerin ortaya çıkamayacağını kaydetti.