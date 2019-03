Blokzinciri Birçok Sektörü Dönüştürecek"

Kaynak: AA

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, yenilikçi teknolojileri anlamak için öncelikle teknolojinin felsefesini kavramak gerektiğine vurgu yaparken blockchainin (blokzinciri) sadece finans sektörüyle ilgili olmadığını, birçok sektörü dönüştürecek bir yapıda olduğunu söyledi.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bilişim Sektör Kurulu tarafından düzenlenen "Blokzincir ile Paradigma Değişimi" paneli düzenlendi. Canko, etkinlikte blokzinciri teknolojileri hakkında bir sunum yaptı.Yenilikçi teknolojileri anlamak için öncelikle teknolojinin felsefesini kavramak gerektiğini anlatan Canko, blokzincirinin sadece finans sektörüyle ilgili olmadığını, birçok sektörü dönüştürecek bir yapıda olduğunu kaydetti.Canko, blokzincirinin bireyler ya da kurumlar arasında yapılan tek seferlik ya da devamlı karşılıklı işlemleri daha hızlı ve şeffaf bir şekilde yapmaya olanak sağladığını anlattı.Carrefour'ların markette sattığı ürünlerin geçmişini tüketiciye blokzinciri teknolojisiyle sunduğunu söyleyen Canko, "Örneğin marketteki tavukların hepsinin üstünde yazar neredeyse; organik, gezen tavuk... Hepsi şöyle, hepsi böyle de, biz emin miyiz? İşte bu projede markette satılan tavuğun nerede hangi mezbahada kesildiği, ne zaman yolunduğu, hangi bölgede gezdiği, ne tür yemler yediğine varana kadar tüm künyesini markette müşterilerine sunuyor." diye konuştu."Kahve içen insanlar içtikleri ürünün adil ticaretle tedarik edildiğini bilmek istiyor"Dünyada pek çok sektörü hızla dönüştüren blokzincir teknolojisinin kahve zinciri Starbucks'ta da özgün bir uygulamaya altyapı hazırladığını aktaran Canko, şu bilgileri verdi:"Kahve özellikle Güney Amerika'da ve Afrika'da yetişiyor, Asya'nın gelişmemiş ülkelerinde yetişiyor... Kahve emek yoğun bir üretim ve bu emek yoğun üretimde zaman zaman sosyal medyada görüyoruz, emek sömürüleri olabiliyor. Kahve içen insanların da bu yönde bir hassasiyeti var. Emek sömürüsüne aracı olmak istemiyorlar haliyle. Dolayısıyla içtikleri ürünün adil ticaretle tedarik edildiğini bilmek istiyorlar.Starbucks müşterilerine, 'Ben adil ticaret yapıyorum' ve 'İnsan emeğini sömürmeden tedarik ediyorum' cümlesinin içeriğini blokzinciri uygulamasıyla doldurmaya çalışıyor. Bu cümle tek başına yetmiyor. Bana nasıl ispatlarsın? Burada, blokzinciri teknolojilerini kullanarak her aşamada kahvenin ekimi, dikimi, kimler elini sürmüş, kimlerin deposuna girmiş, nerede ne tür süreçleri izlemiş... Her bir kahve ambalajının üzerine bunu ispatlayacak şekilde bir blokzinciri kullanma hazırlıklarını yapıyor.""Paraya hakim olamadığınız zaman ekonominin gücüne hakim olmanız mümkün değil"MÜSİAD Kurucu Başkanı ve Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar, İslam aleminin kağıt para paradigmasını kaçırdığını belirterek, blok zinciri paradigmasını yakalama şansının hala devam ettiğini söyledi.Yarar, "Merkez Bankası 1930'larda kuruldu ama 1955 yılına kadar kendi parasını basamayan bir konumdaydık. Yani malı temsil eden değer, itibar temsil eden değer anlamıyla paraya hiçbir zaman hakim olamadığınız zaman ekonominin gücüne, ekonominin bütünlüğüne hakim olmanız mümkün değildir. Onun için biz blokzinciri teknolojilerine mal ve malların akışını artı, malın karşılığı olan parada istikrarın yakalanması açısından çok önemli bir finansal teknoloji olarak bakıyoruz." bilgilerini verdi."Blokzincir, ticaret, sağlık, gıda güvenliğini değişime sürükleyecek"MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, dünyanın bugün müthiş bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade ederek, hemen hemen her alanda köklü değişimlerin yaşandığını söyledi.Bu değişimin dünyadaki ekonomik dengeleri derinden etkileyecek bir güce sahip olduğunu anlatan Asmalı, bu doğrultuda finansal teknolojilerin de büyük önem taşıdığını kaydetti.Asmalı şöyle konuştu:"Hayatlarımızın akışı içinde yaşanan değişim, her alanda olduğu gibi para dolaşımında da etkisini gösteriyor. Para dahi artık aynı yapıda değil, o da, bundan yirmi yıl önce tasavvur edemeyeceğimiz şekilde bambaşka bir yapıya büründü.Bugün artık meta, sıcak para üzerinden değil, teknolojik altyapıyla oluşturulan sistemler üzerinden, başka bir deyişle bitcoin benzeri uygulamalar aracılığıyla el değiştiriyor.Bütün bu güçlü değişim rüzgarı, hayatlarımıza bir kavramın daha girmesini sağladı; blockchain. Türkçesiyle blokzincir.Mevcut ağlarda, dolaşımda olan ya da saklanan veri ve bilgilerin güvenliği her zaman için belirli tehditlerle karşı karşıya kalırken, blokzincir, sağladığı güvenli alanla bu tehditleri ortadan kaldırıyor.Herhangi bir dışarıdan müdahalede sistemin kendisini kilitlemesi, bunun en büyük güvencesi oluyor. Geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alan blokzincir, kişisel yaşamlarımızdaki süreçlerin yanı sıra, ticaret, sağlık, gıda güvenliği ve hatta siyaset alanlarını da doğrudan değişime sürükleyecektir.""Yenilikçi alanda yerli ve milli bilişim ürünlerimizi bu topraklarda üretiyoruz"MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum da, MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu olarak yüksek teknoloji üreten firmaların bir araya geldiği merkez olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Geldiğimiz noktada 300'ü aşkın üyemizle siber güvenlikten büyük veriye, nesnelerin internetinden akıllı şehirciliğe, iletişim teknolojilerinden enerji çözümlerine kadar birçok yenilikçi alanda yerli ve milli bilişim ürünlerimizi bu topraklarda üretiyoruz." diye konuştu.