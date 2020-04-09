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Bloober Team, Observer: System Redux'ı Duyurdu

Bu nesilde, önceki nesillerde çıkmış olan birçok oyunun Definitive Edition, HD Remaster ve Redux versiyonları ve sil baştan yapımları ile karşılaşmıştık.

09.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:51
Bloober Team, Observer: System Redux'ı Duyurdu
Bu nesilde, önceki nesillerde çıkmış olan birçok oyunun Definitive Edition, HD Remaster ve Redux versiyonları ve sil baştan yapımları ile karşılaşmıştık. Bu durum eski oyunları yeni sistemlerinde oynamak isteyen oyuncular için elbette bulunmaz bir fırsat oldu. Bloober Team, yeni neslin ilk Redux oyununu duyurmuş olabilir: Observer: System Redux.

Bu yılın başlarında Polonya menşeli geliştirici stüdyo, içeriğinde bir tanıtımın ilginç bir paylaşım yapmıştı. Incoming Call (Gelen Arama) adı altında yayınlanan otuz saniyelik videoda, çözüldüğünde "Daniel, orada mısın?" cümlesinin ortaya çıktığı ikili bir kod kullanılmış olduğunu görmüştük. Bu tanıtım elbette yeni bir Observer oyununun yolda olduğunu düşündürtmüştü. Çünkü, ana karakterimizin adı Dedektif Daniel Lazarski idi.

Bloober Team bugün beklenen duyuruyu yaptı ve Observer: System Redux oyununu karşımıza çıkarttı.

Şu an için bu yeni oyun ile ilgili herhangi bir detay bulunmuyor. Yani çıkış platformları ve çıkış zamanı hakkında bir şey söylenmemiş. Ancak hem adındaki Redux, hem Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımdaki "destination: next-gen." yani "gidilecek yer: yeni-nesil." etiketi ve hem de Facebook ve Twitter hesapları üzerinde yer alan ön-bakış yazısı, 2017 yılında çıkmış olan oyunun yenilenmiş olarak yeni nesle taşınacağına işaret ediyor gibi:

"Yıl 2084. Hastalıklar ve savaşlar ile parçalanmış olan karanlık bir siber çılgınlık (cyberpunk) dünyasında, asabi bir dedektif olun ve diğerlerin beyinlerine sızın. Hissettikleri, düşündükleri veya hatırladıkları her şeyi kullanıp, davayı çözün ve bulunması zor katili yakalayın."

Observer: System Redux ile ilgili merak edilen tüm detaylar ise 16 Nisan 2020 Perşembe günü paylaşılacakmış. Bekleyelim ve görelim.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Twitter, Polonya, Teknoloji
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