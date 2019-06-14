Bloomberg muhabirlerine 'ekonomiye zarar verme' suçlamasıyla hapis istemi

İstanbul savcılığı, geçen yıl haber ajansı Bloomberg'te yapılan 'ekonomik kriz ve döviz' haberiyle ilgili "Türkiye ekonomisinin istikrarını zayıflatmaya çalışması" suçlamasıyla iki Türk muhabiri hakkında, 2 ila 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli basın kuruluşundaki haberle ilgili olarak, "Türkiye'deki bankaları ve ekonomiyi eleştiren paylaşımlarda" bulunduğu gerekçesiyle 36 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Davanın ilk duruşması 20 Eylül'de İstanbul'da görülecek.