Blue Panda İstanbul'dan İzmir'e yelken açtı

WWF'in Blue Panda yelkenlisi İstanbul etkinlikleri çerçevesinde denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çekerek, #PlastiksizDenizler için imza toplandı. Yelkenli etkinlikleri çerçevesinde İstanbul'un adaları "Sıfır Atık Uygulama Bölgesi" ilan edilirken yelkenli Büyükada, Beşiktaş ve Kuruçeşme'de ziyarete açıldı.

WWF'in Blue Panda yelkenlisi, "daha iyi korunan bir Akdeniz" fikrinden hareketle çıktığı yolda, Türkiye ziyareti çerçevesindeki İstanbul etkinliklerini tamamlayarak İzmir'e yelken açtı. Yelkenli yaklaşık iki hafta süren İstanbul etkinlikleri çerçevesinde Büyükada, Kuruçeşme ve Kadıköy'ü ziyaret etti. Blue Panda, İstanbul'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halka yönelik etkinlikler düzenleyerek #PlastiksizDenizler için imza toplandı.

Blue Panda yelkenlisinin Büyükada ziyareti çerçevesinde WWF-Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Adalar Belediyesi işbirliği ile "İstanbul'un Adaları Sıfır Atık Uygulama Bölgesi" projesi için protokol imzalandı. Proje ile Adalar'ın atık yönetiminin iyileştirilmesi, plastik kirliliğinin yok edilmesi ve sağlıklı bir deniz ekosistemi oluşturulması hedefleniyor. Yelkenli ayrıca İstanbul Adaları'nın denizel zenginlikleri konusunda farkındalık yaratmaya yönelik etkinliklere ev sahipliği yaptı. Neandros Adası çevresinin acilen deniz koruma alanı ilan edilmesi" talep edildi.

Blue Panda'nın İstanbul ziyareti boyunca plastik kirliğine karşı etkinlikler düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 21 Eylül Cumartesi günü Belgrad Ormanı'nda düzenlenen plogging (yürüyerek çöp toplama) etkinliğine katılarak Blue Panda'ya destek verdi. Aynı saatlerde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da, Kadıköy'de Blue Panda'yı ziyaret ederek #PlastiksizDenizler kampanyasını imzaladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise, 22 Eylül Pazar günü, Kuruçeşme'de ailesiyle birlikte Blue Panda'yı ziyaret ederek teknenin Akdeniz'deki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Atık yoğun bir sektör olan yeme içme sektörü de Blue Panda'nın İstanbul gündeminde yer aldı. WWF-Türkiye ve Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Blue Panda'da restoranlara yönelik bir atık azaltma girişimi başlattı. Harekete katılan restoran sahipleri, atık azaltmaya yönelik suyun sürahide servis edilmesi, tek kullanımlık şeker paketlerinin kaldırılması ve pipet kullanılmaması gibi taahhütlerde bulundu.

Yelkenli İstanbul'da bulunduğu sürece Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda yunus gözlemlerine de ev sahipliği yaptı. Blue Panda, İstanbul etkinliklerinin son gününde "Temiz Denizler" temasıyla düzenlenen Bosphorus Cup'ın onur konuğuydu; "Plastiksiz Denizler" için İstanbul Boğazı'nda yelken açtı.

Blue Panda Yelkenlisi, 4 Ekim Cuma günü İzmir'e ulaşacak. Plastiksiz denizler için destek toplayacak olan tekne saat 09.00 – 15.00 arasında Pasaport Rıhtım'da ziyarete açık olacak. Yelkenli İzmir'in ardından Kaş'a yelken açarak 11 Ekim'de Kaş'a ulaşacak.