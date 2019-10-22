BluTv CEO'su Behzat Ç'nin final yapacağı yönündeki haberleri yalanladı

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçuoğlu ve Canan Ergüder'in oynadığı Behzat Ç'nin yeni sezonda BluTV ile anlaşamadığı bu yüzdenden de yayınlanmayacağı iddia edildi. Kısa sürede yayılan iddialara ilk yalanlama BluTV CEO'sundan geldi.

YENİ SEZONDA ANLAŞAMADIKLARI SÖYLENMİŞTİ

Webtekno'nun iddiasına göre Behzat Ç, beşinci sezon için yapım öncesi aşamasındayken iptal oldu. Dizide Behzat'ın ağabeyi Şevket'e hayat veren Ege Aydan, Instagram hesabındaki bir gönderisine yapılan yoruma yanıt verdi. Aydan, yeni sezonun vaktini soran bir takipçisine, "Proje durdu ne yazık ki anlaşamadılar" şeklinde yanıt verdi. Aydan, yorumunu kısa süre sonra sildi.

BLUTV CEO'SU YALANLADI

Kısa sürede hızla yayılan haberler hakkında paylaşım yapan BluTV CEO'su Aydın Doğan yapılan bir haberi paylaşarak "Bu haber yanlış sona erdiği yok. Keşke bize ulaşsanız reis bu tür haberler yapmadan." dedi.