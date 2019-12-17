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BluTV'den Behzat Ç. açıklaması: 2020 projeleri arasında yer almıyor

BluTV yaptığı açıklamada altı yıl aradan sonra izleyicisiyle buluşan Behzat Ç.'nin 2020 projeleri arasında yer almadığını duyurdu. BluTV aynı zamanda Behzat Ç. karakterlerinden Ercüment Çözer'in hikayesinin anlatıldığı yeni bir dizinin yapılacağının müjdesini verdi.

17.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:30

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçuoğlu ve Canan Ergüder'in oynadığı Behzat Ç., altı yıl aradan sonra BluTV ile ekrana geldi. Ancak büyük bir hayran kitlesinin olduğu dizi, BluTV tarafından yapılan açıklamaya göre yeni sezonda ekrana gelmeyecek.

"ELİMİZDE OLMAYAN SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ SİZLERLE BULUŞTURAMIYORUZ"

Yaklaşık 2 aydır final yapacağı konuşulan Behzat Ç. için "Elimizde olmayan nedenlerden ötürü sessiz kalmak zorunda kaldık" açıklamasını yapan BluTV, "Tüm büyük projelerde olduğu gibi Behzat Ç.'nin de hayata geçirilmesi birçok paydaşın aynı motivasyon, zaman ve emek düzleminde bir araya gelmesiyle mümkün olabiliyor. Her ne kadar maksimum efor sarf etsek de, Behzat Ç.'nin ikinci sezonunu elimizden olmayan sebeplerden ötürü 2020 yılında sizlerle buluşturamıyoruz" dedi.

ERCÜMENT ÇÖZER'İN HAYATI DİZİ OLDU

Yeni bir dizi müjdesi veren BluTV, bir Behzat Ç. karakteri olan Ercüment Çözer'in hikayesinin anlatılacağı 8 bölümlük dizinin ekranlara geleceğini duyurdu.Saygı dizisi hakkında da açıklama yapan BluTV, "İnanıyoruz ki efsane olmuş hikayeler asla gerçekten bitmez, zamanı geldiğinde yenilerini doğurur. Şimdi artık BluTV için Saygı vakti" diyerek müjdeli haberi verdi. Saygı adlı dizinin senaristliğini de, Behzat Ç.'nin senaristliğini yapan Ercan Mehmet Erdem yapacak.

BluTV'den Behzat Ç. açıklaması: 2020 projeleri arasında yer almıyor

BluTV, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
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ÜMİTT:Yıllık üyelik aldıydım. 4 bölüm izledik dizi bitti. Kaçtı gte
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XXX:an itibariyle üyeliğimi iptal ettim :)
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ACALILI SERDAR:memduh başgansız harunsuz dizimi olur la.
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BEBE:AYIP ETTİN BEHZAT KOMİSER
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HAHAHA:paralı kanalda nıye ızlıyelım
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ADINIZI YAZIN:Sizin yapacağınız işe tüküreyim ben sadece Behsat Ç için ödediğim ve yeni sezona kadar iptal ettirmediğim üyeliğim var. Hani önümüzdeki sezon 1 saat olacaktı bölümler böyle kaypaklık görmedim.
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