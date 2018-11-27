Blutv'nin Yeni Polisiye Dizisi Bozkır'ın Özel Gösterimi Gerçekleşti

Yapımcılığını ARC Film'in üstlendiği, senaryosunu Levent Cantek'in kaleme aldığı, Bahadır İnce'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, oyuncu kadrosunda Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Merve Çağıran, Bige Önal gibi başarılı isimlerle usta oyuncuAltan Erkekli'nin yer aldığı BluTV'nin 30 Kasım'da başlayacak iddialı yeni polisiye dizisi "Bozkır"ın özel gösterimi dün gece gerçekleşti.

Açıldığı günden bu yana televizyon kanallarında görülmeyen, farklı işlere imza atan dijital platform BluTV'nin iddialı yeni polisiye dizisi 'Bozkır'ın, seyirciyle buluşmasına günler kala özel gösterimi gerçekleşti. Selma Ergeç, Hande Doğandemir, Pelin Karahan, Yıldıray Şahinler, Özgür Çevik, İlker Kızmaz, Selen Öztürk, Aslı Bekiroğlu, Çiğdem Batur, Keremcem ve İlay Erkök gibi ünlü isimlerin katıldığı gecede dizinin oyuncuları ve davetliler birlikte dizinin 1.bölümünü izledi.

Ön gösteriminde izleyenlerden büyük beğeni toplayan, 30 Kasım'da BluTV'de yayına girecek olan mesleğinde deneyimli başkomiser Seyfi (Yiğit Özşener) ile genç, delidolu ve çaylak polis Nuri Pamir'in (Ekin Koç) bir çocuk cinayetini aydınlatmaya çalışacağı 10 bölümlük dizi, farklı kurgusu ile seyirciyi büyük bir bulmacanın içine çekecek.