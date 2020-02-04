BM (2) : Trump'ın sözde barış planına karşı uluslararası hukukun koruyucularıyız

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sözde Orta Doğu planına ilişkin, "Biz BM kararlarının ve uluslararası hukukun koruyucularıyız ve iki devletli çözüme sıkı sıkıya bağlıyız." dedi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump yönetiminin sözde Orta Doğu Barış Planı'nı değerlendiren Guterres, "Biz BM kararlarının ve uluslararası hukukun koruyucularıyız ve iki devletli çözüme sıkı sıkıya bağlıyız." diye konuştu.

Guterres, İsrail ve Filistinlileri uluslararası hukuk, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla 1967 sınırları esasına dayalı iki devletli çözüm konusunda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Okyanuslar, insanlığın 2000 yılından bu yana tükettiği enerjiden yirmi kat daha fazla ısındı

İklim krizine de değinen Guterres, "Geçen sene okyanusların ısınmasındaki artış, insanlığın 2000 yılından bu yana tükettiği enerjiden yirmi kat daha fazla." ifadesini kullandı.

Guterres, Avustralya'da uzun süredir devam eden orman yangınlara da dikkati çekerek, "Avustralya'da olanlar Avustralya'da kalmayacak, bu yangının dumanı Avustralya'nın 2018'deki 6 aylık karbon salınımına eşit." dedi.

Dünyayı en çok kirleten ülkeler

Guterres, en fazla karbon salınımında bulunanların ise ABD, Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya olduğunu dile getirerek bu ülkelere 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfıra indirmeleri çağrısında bulundu.

(Bitti)

Kaynak: AA