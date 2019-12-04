BM 4,1 milyon Zimbabveliye gıda yardımı ulaştıracak

Birlemiş Milletlerin (BM) alt kuruluşlarından Dünya Gıda Programı (WFP), kuraklık ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Zimbabve'de 4,1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştıracağını açıkladı.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, ülke nüfusunun yarısının şiddetli açlıkla yüz yüze olduğu belirtilerek durumu iyileştirmek için bu ülkeye 240 bin ton tahıl, yağ ve bakliyatın sevk edileceği ifade edildi.

Ülkedeki açlık krizinin Güney Afrika bölgesini saran benzeri görülmemiş iklim felaketinin parçası olduğu kaydedilen açıklamada, bölgedeki sıcaklığın küresel ortalamanın iki kat üstünde artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Mevsim yağışlarının azalması nedeniyle tarımsal ürün verimliliğinin düştüğü ve hayvanların telef olduğu kırsal kesimde 5,5 milyon kişi gıda güvenliğine sahip değilken, şehirlerde 2,2 milyon kişi yeterli su ve gıdaya ulaşamıyor.

Elektrik ve suyun belli saatlerde dönüşümlü olarak kullanılabildiği 14 milyon nüfuslu ülkede, ekonomik krizin yol açtığı hiperenflasyon nedeniyle halk gıda ürünlerini almakta zorluk çekiyor.

Kaynak: AA