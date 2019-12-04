Haberler » Güncel » BM 4,1 milyon Zimbabveliye gıda yardımı ulaştıracak - Haber

BM 4,1 milyon Zimbabveliye gıda yardımı ulaştıracak

Birlemiş Milletlerin (BM) alt kuruluşlarından Dünya Gıda Programı (WFP), kuraklık ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Zimbabve'de 4,1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştıracağını açıkladı.

04.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:00BM 4,1 milyon Zimbabveliye gıda yardımı ulaştıracak
Birlemiş Milletlerin (BM) alt kuruluşlarından Dünya Gıda Programı (WFP), kuraklık ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Zimbabve'de 4,1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştıracağını açıkladı.
WFP'den yapılan yazılı açıklamada, ülke nüfusunun yarısının şiddetli açlıkla yüz yüze olduğu belirtilerek durumu iyileştirmek için bu ülkeye 240 bin ton tahıl, yağ ve bakliyatın sevk edileceği ifade edildi.
Ülkedeki açlık krizinin Güney Afrika bölgesini saran benzeri görülmemiş iklim felaketinin parçası olduğu kaydedilen açıklamada, bölgedeki sıcaklığın küresel ortalamanın iki kat üstünde artış gösterdiğine dikkat çekildi.
Mevsim yağışlarının azalması nedeniyle tarımsal ürün verimliliğinin düştüğü ve hayvanların telef olduğu kırsal kesimde 5,5 milyon kişi gıda güvenliğine sahip değilken, şehirlerde 2,2 milyon kişi yeterli su ve gıdaya ulaşamıyor.
Elektrik ve suyun belli saatlerde dönüşümlü olarak kullanılabildiği 14 milyon nüfuslu ülkede, ekonomik krizin yol açtığı hiperenflasyon nedeniyle halk gıda ürünlerini almakta zorluk çekiyor.

Birleşmiş Milletler, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:45 Kaçırılıp arabadan atıldı: Ailesini görünce gözyaşlarına boğuldu - Haber
11:39 "Harika Kanatlar" minik ziyaretçilerle tanıştı - Haber
11:39 Başkan Aloğlu engellilerle buluştu sıkıntılarını dinledi - Haber
11:39 Dilovası Belediyesi 2019 yılı son meclisi gerçekleşti - Haber
11:39 Ünverdi'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:46:53