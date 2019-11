BM: 7 milyondan fazla çocuk özgürlükten mahrum

BM'nin yaptığı bir araştırma dünya çapında 7 milyondan fazla çocuğun özgürlüğünden mahrum bırakıldığına dikkat çekti. Rapor, gözaltında bulunan çocukların sayısının en yüksek olduğu ülkenin ABD olduğunu ortaya koydu.Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptığı bir araştırma dünyada 7 milyondan fazla çocuğun özgürlüğünden mahrum bırakıldığını ortaya koydu.



BM Özgürlüklerinden Mahrum Bırakılan Çocuklar Üzerine Küresel Araştırma'ya göre her yıl cezaevlerinde, gözaltında, göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezlerinde ve sosyal yardım kurumlarında bulunan milyonlarca çocuk özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor.



Araştırmaya göre, her yıl en az 410 bin çocuk mahkeme öncesi gözaltı sürecini cezaevlerinde geçirirken 1 milyon çocuk da gözaltında tutuluyor. Yetimhane gibi sosyal yardım kurumlarında tutulan çocukların sayısı ise 5 milyon 400 bini buluyor. Araştırmaya göre, 80 ülkenin toplam 330 bin göçmen çocuğu göç merkezlerinde gözaltında tuttuğu da belirtiliyor.



ABD göçmen çocukları gözaltında tutuyor



Araştırmayı yöneten akademisyen Manfred Nowak, Pazartesi günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, ABD'de 100 binden fazla çocuğun göç merkezlerinde tutulduğuna dikkat çekti. Araştırmaya göre, ABD göç merkezlerinde gözaltında tutulan göçmen çocukların sayısının en yüksek olduğu ülke.



Trump yönetiminin küçük çocukları Meksika-ABD sınırında ailelerinden ayırmasının kesinlikle Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirten Nowak, "Ben bunu hem ebeveynler hem de çocuklar açısından insanlık dışı bir uygulama olarak nitelendiriyorum" diye konuştu.



Nowak, genel olarak her 100 bin çocuktan ortalama 60'ının özgürlüğünden mahrum edildiği ABD'yi Bolivya, Botsvana ve Sri Lanka'nın takip ettiğini belirtti.



Araştırmada ayyrıca büyük çoğunluğunu Fransız vatandaşlarının oluşturduğu en az 29 bin çocuğun Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta genellikle IŞİD'le bağlantıları nedeniyle kamplarda tutulduğu da kaydedildi. Nowak, çocuk askerlerin oluşturduğu bu çocukların aslında fail değil birer kurban olduklarını belirterek, bu çocukların rehabilite edilerek yeniden topluma uyum süreçlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.



Araştırmayı yürüten uzmanlar, bu tablonun 18 yaş altı çocukların gözaltına alınmasına yalnızca kısa bir süreliğine ve ancak son çare olarak başvurulmasını öngören 1989 tarihli Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna dikkat çekti.



Son yıllarda konuya ilişkin bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, çocukların özgürlüklerini ellerinden alan yerlerde ve reşit olmayan göçmenlerin gözaltında tutulması uygulamasına son verilmesi gerektiği belirtildi. Raporda gözaltındaki çocuklar arasında psikolojik bozuklukların görülme oranının 10 kat daha fazla olduğu ve özgürlüklerinden mahrum olan çocukların diğer yaşıtlarına oranla daha erken yaşta öldüğü kaydedildi.



