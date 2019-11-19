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BM: "ABD'nin İsrail yerleşim birimleri kararından üzüntü duyduk"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediğini açıklaması nedeniyle "üzüntü duyulduğunu ve BM'nin bu konudaki pozisyonun değişmediğini" bildirdi.

19.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:12BM:
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin 'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediğini açıklaması nedeniyle "üzüntü duyulduğunu ve BM'nin bu konudaki pozisyonun değişmediğini" bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD yönetiminin İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmeme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ABD'nin bu kararından son derece üzüntü duyduk." ifadesini kullanan Dujarric, BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararına göre İsrail'in, "yasa dışı yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini" kaydetti.
Yine bu kararda İsrail'e yerleşim birimi faaliyetlerine son vermesi çağrısı yapıldığını hatırlatan Dujarric, "BM'nin pozisyonu değişmedi." değerlendirmesinde bulundu.
Dün Pompeo duyurmuştu
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.
Karar, İsrail'de sevinçle karşılanırken, Filistin yönetimi ise ABD'ye tepki göstermişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin kararının uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini belirtmişti.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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