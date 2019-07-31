BM: Afganistan'da ABD ve Afgan ordusunun hava bombardımanları, Taliban'dan daha fazla sivili öldürdü

Birleşmiş Milletler, 2019'un ilk yarısında Afganistan'da süren çatışmalarda Afgan ve Amerikan ordularının, Taliban'a göre daha fazla sivilin ölümünden sorumlu olduğunu açıkladı.

ABD ve Afganistan'a ait savaş uçaklarının Taliban'a karşı yürüttüğü operasyonlarda, Ocak 2019'dan Haziran 2019'a kadar 717 sivil hayatını kaybetti.

Taliban saldırılarında 531 sivil hayatını kaybetti.

ABD ve Taliban arasında müzakereler sürse de, bu yılın ilk 6 ayında binden fazla sivil hayatını kaybetti. Aralarında birçok çocuk da var.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından açıklanan verilere göre, çoğu ABD tarafından yapılan hava bombardımanlarında, 89'u çocuk 363 sivil öldü.

ABD ordusu, UNAMA'nın verilerini kabul etmediğini, kendi topladığı kanıtların daha doğru olduğunu duyurdu.

"Afganistan'daki birliklerimiz her zaman savaşa katılmayan sivillere zarar vermekten kaçınmaya çalışır" diyen ordu, kendi topladığı kanıtları ve kendi verilerine göre kaç sivilin ölümünden sorumlu olduğuna dair bilgileri ise paylaşmadı.

'Siviller çok büyük bedel ödüyor'

Sivil ölümlerinin çoğunun sebebi hava bombardımanları ve gelişmiş patlayıcılar.

BM raporuna göre Afganistan'da bu yıl, Haziran ayına kadar 3 bin 812 kişi öldü. Bu sayı, 2012'den bu yana ölümlerin en aza indiğini gösteriyor.

Bu bilgileri veren UNAMA, "Ölümler azalmış olsa da sivil ölümlerin oranı hala çok fazla ve kabul edilemez" yorumunu yapıyor.

UNAMA insan hakları bölümü başkanı Richard Bennett, "Çatışmanın tarafları son rakamlarla ilgili farklı açıklamalar yapabilir. Bunlar kendi askeri taktiklerini meşrulaştırmak için verilen rakamlar olur." dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Asya direktörü yardımcısı Patricia Gossman, ABD ve Afgan ordusunun "Taliban'ı müzakere masasında sıkıştırmak için yaptığını" açıkladığı hava operasyonları ve gece yarısı baskınlarında, sivillerin çok büyük bir bedel ödediğini söyledi:

"Kabil'deki Amerikan askeri yetkilileri sivil ölümlerini çok ciddiye aldıklarını sürekli tekrarlasa da, doğru rakamlara ulaşmak ve hedef sapmalarının sebebini anlamak için yeterli incelemeleri yapmıyor. Afgan hükümetinin incelemeleri ise daha da kötü."

BBC'ye konuşan Gossman, "Genelde Taliban'ın sivillerin arasına saklandığını iddia ediyorlar. Ama bu iddia, bu kadar çok sivilin yaralanması ya da ölmesi için mazeret olamaz. Bazı durumlarda savaş suçlarının işlenmesi için ise hiçbir şekilde mazaret olarak kullanılamaz." dedi.

Afgan hükümeti ise bir açıklama yaparak, sivillerin korunması ve yaralanan ya da ülke içinde göç etmek zorunda kalan sivillere yardım edilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.