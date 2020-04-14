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BM, Afrika ülkelerine tıbbi ekipman desteği için hava köprüsü kurdu

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Afrika ülkelerine tıbbi malzeme desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurdu.

14.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:32
BM, Afrika ülkelerine tıbbi ekipman desteği için hava köprüsü kurdu
Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Afrika ülkelerine tıbbi malzeme desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurdu.
Dünya Gıda Programı (WFP) kıdemli sözcüsü Elisabeth Byrs, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, Etiyopya 'nın başkenti Addis Ababa'nın BM'nin Afrika'ya yaptığı yardımların "aktarma merkezi" olarak seçildiğini söyledi.
Byrs, BM'nin Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki ilk dayanışma uçuşunun bugün Addis Ababa'dan başladığını duyurdu.
Kurulan hava köprüsü ile Afrika ülkelerine uçaklarla yardım malzemesi taşınacağını aktaran Byrs, "Bu uçuşlar hayati malzemeleri Cibuti, Sudan, Eritre, Somali ve Tanzanya gibi 5 ülkeye taşıyacak. Bu beş merkezden de mümkün olduğu kadarıyla Afrika kıtasının diğer ülkelerine taşınacak." dedi.
Byrs, tıbbi yardım malzemelerinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından tedarik edildiğini belirterek, kargoya 1 milyon yüz maskesi, yüz koruyucusu, eldiven, koruyucu gözlük, doktor önlüğü, tıbbi giysiler, ateş ölçerler ve solunum cihazlarının dahil olduğunu ifade etti.
Tıbbi malzemelerin, kıta genelinde 30 bin hastayı tedavi edecek sağlık çalışanlarının korunması için yeterli olduğunun altını çizen Byrs, "Bu, salgının başlangıcından bugüne açık arayla en büyük malzeme sevkiyatı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Addis Ababa, Etiyopya, Afrika, Güncel
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