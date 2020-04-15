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BM: Arap dünyasında 74 milyondan fazla insan, el yıkama imkanından dahi yoksun

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Arap dünyasındaki 74 milyondan fazla insanın, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için en etkili araç olan el yıkama imkanlarına dahi sahip olmadığını belirtti.

15.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:46
BM: Arap dünyasında 74 milyondan fazla insan, el yıkama imkanından dahi yoksun
Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Arap dünyasındaki 74 milyondan fazla insanın, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için en etkili araç olan el yıkama imkanlarına dahi sahip olmadığını belirtti.
Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ESCWA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan korunma ve taşımasını önlemek için elleri su ve sabunla yıkamanın en etkili araç olduğu konusunda tüm dünyanın hemfikir olduğuna dikkat çekildi.
Bu çok basit işlemin bile Arap coğrafyasında ulaşması zor bir imkan olduğu savunulan açıklamada, "Arap dünyasındaki 74 milyondan fazla insan el yıkama imkanlarından yoksun." denildi.
Su kaynakları açısından zengin olmayan söz konusu coğrafyadaki bir ailenin günlük yaklaşık su ihtiyacının 4-5 milyon metreküp olduğu aktarılan açıklamada, 22 Arap ülkesinden 10'unda evlere yeterli su ihtiyacını sağlayacak şebekelerin olmadığı bilgisine yer verildi.
Kovid-19 salgını nedeniyle Arap bölgesinde en çok mülteci ve sığınmacıların risk altında olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kesimin suya erişemeyecek, kanalizasyon ve kişisel hijyene sahip olamayacak kadar yoksul olduğu aktarıldı.
İşgal altındaki Filistinlilerin de oldukça zor koşullarda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Dünyanın en yoğun nüfusunu barındıran Gazze Şeridi'nde ise her 10 aileden ancak biri temiz su bulabiliyor." ifadelerine yer verildi.
Arap dünyasında yaklaşık 87 milyon insanın yerleşim yerlerine içme suyu erişimi olmadığı belirtilen açıklamada, su temini için bölgedeki ülkelerde halka açık su kaynaklarının koronavirüsü yaymaya elverişli mekanlar haline geldiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Asya, Güncel
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