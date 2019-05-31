BM, Bahreyn çalıştayına davet edilmedi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler
'in (BM
), ABD
'nin Bahreyn
ile düzenleyeceği ortak ekonomik çalıştaya davet edilmediği bildirildi.
BM Genel Sekreter
sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Bahreyn'deki ekonomik çalıştaya ilişkin soruları yanıtladı.
Haq, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov
'un çalıştaya davet almadığını ve BM'ye şimdiye kadar davet gelmediğini belirterek, "Bizden kimsenin katılımı planlanmıyor." dedi.
"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon
ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin, İsrail- Filistin
meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
Bahreyn, ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama
'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacak. Beyaz Saray
'dan yapılan açıklamada, çalıştayın, hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğu, Filistin halkı ve bölgenin refahına fırsat tanıyacağı kaydedilmişti.
Kaynak: AA
Nikolay Mladenov
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