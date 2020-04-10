BM Barış Gücü'nde ilk korona virüs vakası
Kıbrıs'ta görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askeri personelinde ilk kez bir korona virüs vakasına rastlandığını açıkladı.
10.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:44
Birleşmiş Milletler Barış Gücünden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu personelin hafif semptomlar gösterdiği, COVid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından izole edildiği ve yakın temasta bulunduğu kişilerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (UNFICYP) Covid-19 riskini önlemek ve azaltmak için ilgili tüm protokollere sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlamak amacıyla yetkili mercilerle sıkı bir çalışma yürüttüğü de belirtildi. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
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