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BM: Barış Pınarı Harekatı sırasında 130 bin sivil göç etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde çarşamba günü başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında 130 bin kişinin evlerinden göçmek zorunda kaldığını duyurdu. BM yetkilileri, çatışma bölgesindeki 400 bin sivilin de yakın dönemde yardım ve korunmaya ihtiyaç duyabileceği konusunda uyardı.

14.10.2019 02:17BM: Barış Pınarı Harekatı sırasında 130 bin sivil göç etmek zorunda kaldı
Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde çarşamba günü başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında 130 bin kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu. BM yetkilileri, çatışma bölgesindeki 400 bin sivilin de yakın dönemde yardım ve korunmaya ihtiyaç duyacağı konusunda uyardı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Tel Abyad ve Resulayn bölgelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle 130 bin sivilin kırsal bölgelerden göç ettiği ifade edildi. Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bölgede yaşayan 400 bin insanın yakın bir zamanda insani yardıma ihtiyaç duyabileceği ve korunmaya muhtaç kalabileceği konusuna dikkat çekildi.
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Kaynak: Euronews.com

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