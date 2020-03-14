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BM çalışanlarına koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma direktifi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle personelinden 16 Mart'tan 12 Nisan'a kadar evden çalışmasını istedi.

14.03.2020 01:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:40
BM çalışanlarına koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma direktifi
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle personelinden 16 Mart'tan 12 Nisan'a kadar evden çalışmasını istedi.
New York'ta hem eyalet hem de New York City genelinde acil durum ilan edilmesi ve son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal acil durum kararının ardından, BM Genel Merkezi de salgın karşısında önlemlerini artırdı.
BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, BM personeli, Manhattan'da bulunan binaya gelmeleri zorunlu olmadığı sürece 16 Mart'tan 12 Nisan'a kadar evden çalışacak ve üç haftanın ardından durum yeniden gözden geçirilecek.
Öte yandan, genel merkezi New York'ta bulunan BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da personeline evden çalışma direktifi verdi.
New York'ta koronavirüs vakası sayısı 421'e ulaşırken ABD genelinde vaka sayısı 2 bini geçti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, New York, Güncel

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