BM Cenevre Ofisinde karma basın toplantıları yapılmaya başladı
Basın toplantısından detaylar CENEVRE - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana "video konferans" yöntemiyle düzenlediği basın toplantılarından karma (hybrid) basın toplantılarına geçti.
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:34
BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci'nin moderatörlüğünü yaptığı toplantılara gazeteciler gerek fiziki, gerekse video konferans yöntemiyle katılabiliyor.
Cuma günü düzenlenen basın toplantısında salonda sadece 5 gazeteci hazır bulunurken, BM'ye akredite diğer gazeteciler toplantıya video konferans yöntemiyle katılmayı tercih etti.
Salonda, gazeteci ve BM sözcülerinin sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.
Kaynak: AA
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