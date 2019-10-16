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BM Daimi Temsilcisi: BM, DEAŞ teröristlerinin kaçmasından endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "BM, harekatın DEAŞ teröristlerinin kaçmasına sebep olacağı endişesi taşıyor" açıklaması yaptı.

16.10.2019 22:15BM Daimi Temsilcisi: BM, DEAŞ teröristlerinin kaçmasından endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "BM, harekatın DEAŞ teröristlerinin kaçmasına sebep olacağı endişesi taşıyor" açıklaması yaptı.

BMGK, 5 Avrupa Birliği (AB) üyesi Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, Polonya'nın talepleri üzerine Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı kapalı oturumda görüştü. Oturumun ardından konsey adına açıklama yapan BM Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, "BMGK, harekat sebebiyle DEAŞ teröristlerinin kaçmasından ve Suriye'de insani durumun kötüleşmesinden endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.



Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: DHA

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