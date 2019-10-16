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Bm daimi temsilcisi bm, deaş teröristlerinin kaçmasından endişe duyuyor

BM Daimi Temsilcisi BM, DEAŞ teröristlerinin kaçmasından endişe duyuyorABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, BM, harekatın DEAŞ teröristlerinin kaçmasına sebep olacağı endişesi taşıyor?

16.10.2019 22:21
BM Daimi Temsilcisi BM, DEAŞ teröristlerinin kaçmasından endişe duyuyor
ABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, BM, harekatın DEAŞ teröristlerinin kaçmasına sebep olacağı endişesi taşıyor? açıklaması yaptı.
BMGK, 5 Avrupa Birliği (AB) üyesi Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, Polonya'nın talepleri üzerine Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı kapalı oturumda görüştü. Oturumun ardından konsey adına açıklama yapan BM Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, 'BMGK, harekat sebebiyle DEAŞ teröristlerinin kaçmasından ve Suriye'de insani durumun kötüleşmesinden endişe duyuyor' ifadelerini kullandı.
Bm daimi temsilcisi bm, deaş teröristlerinin kaçmasından endişe duyuyor

Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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