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BM'de koronavirüs ile ilgili ilk zirve

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Perşembe günü koronavirüs (Covid-19) ile ilgili ilk toplantısını yapacağı duyuruldu.

07.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:24
BM'de koronavirüs ile ilgili ilk zirve

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Perşembe günü koronavirüs (Covid-19) ile ilgili ilk toplantısını yapacağı duyuruldu. Toplantının video konferans yoluyla yapılacağı bildirildi.

BMGK, Perşembe günü ilk kez koronavirüs hakkında görüşmek üzere video konferans yoluyla kapalı bir oturum düzenleyecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kısa süreliğine katılacağı oturumdan sonra herhangi bir basın açıklaması yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor. Virüsün ortaya çıkmasından bu yana geçen sürede BMGK, Çin ve ABD arasındaki anlaşmazlıklardan ötürü bir araya gelememişti. Çin'in toplanma fikrine ise olumlu bakmadığı belirtildi. Toplantının nasıl bir şekil alacağı, ne yapılabileceği, ülkeler arasında iş birliği yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.


Kaynak: DHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Dünya
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