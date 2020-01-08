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BM'den ABD-İran geriliminin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İran arasında artan gerginliğe ilişkin, "Körfez'de dünyanın göze alamayacağı bir savaşı önlemek hepimizin ortak görevi. Savaşın neden olduğu korkunç acıları unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

08.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:14BM'den ABD-İran geriliminin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve arasında artan gerginliğe ilişkin, " 'de dünyanın göze alamayacağı bir savaşı önlemek hepimizin ortak görevi. Savaşın neden olduğu korkunç acıları unutmamalıyız." ifadesini kullandı.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada Guterres, İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarının ardından gerginliğin azaltılması ve maksimum itidal gösterilmesi çağrısı yaptı.
Guterres, taraflara diyalog ve uluslararası işbirliğinin yenilenmesi çağrısında da bulunarak, "Körfez'de dünyanın göze alamayacağı bir savaşı önlemek hepimizin ortak görevi. Savaşın neden olduğu korkunç acıları unutmamalıyız. Savaşın bedelini, her zaman olduğu gibi masum insanlar ödüyor." değerlendirmesinde bulundu.
İran saldırısı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Körfez, İran, Güncel

Kaynak: AA

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