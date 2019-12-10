BM'den Çin'in internet altyapısına övgü

İleri teknolojilerden ve dijital işbirliğinden de sorumlu olan BM Genel Sekreter Yardımcısı Hochschild, Çin'de internete girme oranı yüzde 60'ı aşmakta olup bu oran, dünyanın tüm gelişmekte olan ülkelerindekinden fazla olduğunu belirtti.

İlgili BM görevlisi, Çin'de internete bağlanmada sorunların diğer ülkelerden düşük olduğunu vurgulayarak, bu teknolojik sektörün Çin'de dünyanın en ileridekilerden bir olduğuna ve bu ülkenin dünyadaki dijital işbirliğinde çok önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

Öte yandan Çin'i, bu alandaki sürdürülebilir başarılarından ötürü kutlayan Hochschild "Çin dünyaya ekonomik büyüme ve kalkınma arayışının iklim değişikliği ile mücadeleyle ve çevreye duyarlı politikaların uygulanmasıyla bağdaşabilir olduğunu göstermiştir" diye ekledi.

Hochschild, Çin'in ayrıca yoksullukla diğer ülkelerden daha etkili mücadele ettiğini, iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri aldığını ve barışa ve insani yardıma katkıda bulunduğunu açıklayarak, Çin'in uluslararası uzlaşma ve işbirliğine destek yolunda ilk planda rol oynadığına da dikkat çekti.