BM'den DSÖ'ye yüklenen Trump'a "Şimdi dayanışma zamanı" mesajı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) Kovid-19'la ilgili eleştirilerde bulunmasına yönelik, "Şimdi sırası değil. Şu an birlik zamanı, uluslararası toplumun bir araya gelerek dayanışma içinde bu salgını ve yıkıcı sonuçlarını durdurma zamanı." ifadelerini kullandı.Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın DSÖ'nün yeni tip koranavirüs salgınıyla mücadelede başarısız olduğu ve Çin'in tarafını tuttuğu yönündeki eleştirilerine yanıt verdi.DSÖ'nün, binlerce çalışanıyla ön saflarda ülkelere ve özellikle de en savunmasız toplumlara salgınla mücadelede destek olduğunu belirten Guterres, örgütün Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ölümcül Ebola virüsüyle mücadelesine bizzat şahit olduğunu ifade etti.DSÖ'nün Kovid-19'a karşı savaşın kazanılması için desteklenmesinin hayati derecede önemli olduğunu vurgulayan Guterres, şunları kaydetti:"Eşi benzeri görülmemiş bu virüs, yine eşi benzeri görülmemiş bir mücadele gerektiriyor. Bu salgın sayfası kapandığında geriye dönüp nasıl ortaya çıktığı, nasıl bütün dünyaya yayıldığı ve bu krizle nasıl mücadele edildiğine bakıp ders çıkaracağız ama şimdi sırası değil. Şu an birlik zamanı, uluslararası toplumun bir araya gelerek dayanışma içinde bu salgını ve yıkıcı sonuçlarını durdurma zamanı."ABD Başkanı Trump, DSÖ'nün salgınla mücadelede "patladığını" belirterek, "DSÖ, büyük oranda ABD tarafından finanse edilmesine rağmen her nedense hala Çin odaklı. Bu duruma bir el atacağız. İyi ki Çin'e sınırların açık tutulması yönündeki tavsiyelerini kabul etmemişim. Neden bize böylesine hatalı bir öneride bulunurlar ki?" demişti.Trump, daha sonra ise DSÖ'yü, ABD'nin yaptığı finansal desteği kesmekle tehdit etmişti.

Kaynak: AA