Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››BM'den G-20 ülkelerine korona ile ortak mücadele çağrısı - Haberler

BM'den G-20 ülkelerine korona ile ortak mücadele çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G-20 ülkelerinin liderlerine gönderdiği özel bir mektupla korona virüs salgınına karşı etkin ve ortak bir mücadele yürütme çağrısında bulundu.

24.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:05
BM'den G-20 ülkelerine korona ile ortak mücadele çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G-20 ülkelerinin liderlerine gönderdiği özel bir mektupla korona virüs salgınına karşı etkin ve ortak bir mücadele yürütme çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, G-20 ülkelerinin liderlerine özel bir mektup göndererek korona virüs salgınına karşı etkin ve ortak bir mücadele yürütme çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından duyurulan mektuba ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bu hafta yapılması beklenen G-20 lider grubunun sanal toplantısı öncesinde Genel Sekreter liderlere 'insan acılarını yayan ve küresel ekonomiyi mevcut küresel sağlık krizi üzerine uyumlu ve kararlı bir eylem' çağrısında bulunduğu bir mektup yazdı" ifadeleri kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Genel Sekreter Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres için, "Savaş zamanı planı çağrısında bulunarak G-20 liderlerini Covid-19'un dünyadaki ve özellikle de en savunmasız insanlar açısından getirdiği çeşitli tehditleri ele almak için güçlü bir müdahale paketi ile ileriye doğru adım atmaya çağırdı" dedi.

Dujarric, "Genel Sekreter Guterres G-20'yi üç kritik konuyu ele almaya çağırdı. İlk olarak, virüsü bastırmak için koordinasyon ve iş birliği ihtiyacını vurguladı. İkincisi, Covid-19'un sosyal ve ekonomik etkisini en aza indirmemiz ve her yerde daha hızlı bir iyileşmeyi teşvik etmemiz gerektiğini söyledi. Son olarak, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma modelleri ile daha hızlı iyileşmek için ortak sorumluluğumuzu tekrar teyit etmemiz gerektiğinin altını çizdi" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Sekreter, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

00:18: 24 Mart 2020 Haberleri - Haberler 00:17: Almanya, İtalya'dan gelen ilk Covid-19 hastalarının tedavisine başladı - Haberler 00:04: Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Haberler 23:47: New York borsası 1933'den sonraki en büyük yükselişle kapandı - Haberler 23:32: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 günlük düşüşün ardından yeniden arttı - Haberler 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler - Haberler 23:09: Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji - Haberler 22:54: Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir - Haberler 21:35: New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin - Haberler 20:45: Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı - Haberler 09:06: Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek