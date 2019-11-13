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BM'den Gazze'de tırmanan "tehlikeli gerginlik" konusunda uyarı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail ve İslami Cihad Hareketi arasında artan "tehlikeli" gerginliğin Gazze'deki sosyoekonomik koşulları iyileştirme çabalarını ve yıkıcı sonuçları olacak yeni bir çatışmayı önlemeyi baltalamaya...

13.11.2019 22:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:32BM'den Gazze'de tırmanan
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, ve İslami Cihad Hareketi arasında artan "tehlikeli" gerginliğin 'deki sosyoekonomik koşulları iyileştirme çabalarını ve yıkıcı sonuçları olacak yeni bir çatışmayı önlemeyi baltalamaya yönelik bir girişim olduğu uyarısında bulundu.
Mladenov, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ve Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında devam eden ve artan gerginliğin endişe verici olduğunu söyledi.
Sivillere ve sivil yerleşimlere yönelik gelişigüzel roket ve havan saldırılarının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirten Mladenov, "Gerginliğin tırmanması son derece tehlikeli ve bu durum Gazze'deki sosyoekonomik koşulları iyileştirme çabalarını ve yıkıcı sonuçları olacak yeni bir çatışmayı önlemeyi baltalamaya yönelik bir girişim." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.
Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.
Roketler nedeniyle dün Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat boyunca olağanüstü hal ilan edilmişti.
Bölgedeki gerginlik devam ederken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dünden bu yana 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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