Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BM'den Hafter milislerinin Trablus'ta Kovid-19 için kullanılan hastaneyi vurmasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, başkent Trablus'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen hastaneyi hedef almasının, "uluslararası hukukun açık ihlali" olduğunu bildirdi.

07.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:14
BM'den Hafter milislerinin Trablus'ta Kovid-19 için kullanılan hastaneyi vurmasına tepki
Birleşmiş Milletler (BM), Libya 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, başkent Trablus 'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen hastaneyi hedef almasının, "uluslararası hukukun açık ihlali" olduğunu bildirdi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlen basın toplantısında El-Hadra Hastanesi'ne yapılan saldırıya değindi.
Laerke, hastaneye kimin saldırı yaptığını belirtmeden, toplantıda BM Libya İnsani Yardım Koordinatörü Yakub El Hillo'nun saldırıya ilişkin açıklamasını okudu.
Hillo, açıklamasında, El-Hadra Hastanesi'ne yapılan saldırıdan dolayı dehşete düştüğünü belirterek, "Libya'daki insanların güvenli ev ve işleyen sağlık sisteminden başka bir şeye ihtiyacı olmadığı bir dönemde, bir hastaneye başka bir saldırı daha haberi aldık. Bu uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir." ifadesini kullandı.
Sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının Kovid-19 pandemisine karşı küresel mücadele verdiği bir zamanda saldırının "kabul edilemeyeceğini" vurgulayan Hillo, Libyalı yetkililerin BM ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla ülkede Kovid-19'un yayılmasını engellemek için zamana karşı yarıştığını ifade etti.
Mart ayı itibarıyla çatışmalardan dolayı 27 sağlık kuruluşunun farklı derecelerde zarar gördüğü, bunların 14'nün tamamen kapatıldığı bilgisini paylaşan Hillo, 23 sağlık kuruluşunun da çatışmalardan dolayı kapatılma riski altında olduğunu söyledi.
UMH, Hafter milislerinin sağlık kurumlarına yönelik saldırılarının durmasını istemişti
BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden dün yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin koronavirüs tedavi merkezlerinden biri olarak belirlenen El-Hadra Hastanesi'ni hedef aldıkları belirtilmişti.
Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada da Hafter milislerinin 25 Grad füzesiyle beldeyi hedef aldığı ifade edilmişti.
Hedef gözetmeksizin düzenlenen saldırılar sonucu 5 sivilin yaralandığı, bazı kamu ve özel tesislerin zarar gördüğü belirtilen açıklamada, füzelerin Hadra Hastanesi'nin girişine, otoparka, ambulans ve acil durum girişine, otoyola ve hastanenin arkasındaki yerleşim alanlarına düştüğü aktarılmıştı.
Ayrıca UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı, Hafter'e bağlı milislerin, sağlık kurumlarına yönelik saldırılarının durdurulması çağrısında bulunmuştu.
UMH Sağlık Bakanlığı, geçen cuma günü 85 yaşında bir kadının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Resmi verilere göre ülkede halihazırda 19 koronavirüs vakası bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››BM'den Hafter milislerinin Trablus'ta Kovid-19 için kullanılan hastaneyi vurmasına tepki - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu Haberler
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu

Son Dakika Güncel Haberleri

16:10: Bingöl Adaklı'da Çeribaşı bölgesi, karantinaya alındı - Haber 16:10: Kütahya'da kaçak maske operasyonu 3 gözaltı - Haber 16:10: Şanlıurfa?ya izinsiz giriş çıkış yapılmıyor - Haber 16:10: BURSA Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı - Haber 16:10: Gercüş'te sosyal destek ödemeleri evlerde teslim ediliyor - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi