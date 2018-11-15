BM'den Hatay'daki Suriyelilere Yardım

Birleşmiş Milletler
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından Hatay
'ın Hassa
ilçesinde yaşayan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı verildi.
Suriyelilere yardım için ilçeye gelen IOM görevlileri, Hassa Spor Salonu'nda Suriyeli ailelerin kayıtlarını oluşturarak alışveriş kartı dağıttı.
IOM görevlisi Mustafa Süral, AA muhabirine, Hassa'da yaklaşık 400 Suriyeli aileye yardım yapmayı planladıklarını söyledi.
Verdikleri kartlarda kişi başına 150 lira nakdi yardım bulunduğunu ifade eden Süral, şunları kaydetti:
"Bu kartlarla aileler seçilen marketlerden gidip alışveriş yapabilirler. Yaptığımız bu projeleri kaymakamlıklar ve diğer güvenlik birimlerinden onay alarak yapıyoruz. Bu yıl için Gaziantep
ve Hatay'ın ilçelerinde çalışıyoruz. Şu an sürdürdüğümüz çalışma kış mevsimi için yapılmış bir proje. Aileler verdiğimiz bu kartları bu proje süresince kullanabilecekler. Kıyafet, ayakkabı, battaniye ve kömür sobası yardımı yapıyoruz. Bu da 2-3 ay sürecek bir proje. Tamamen kış sezonunu kapsayan proje."
Hassa,Birleşmiş Milletler,Hatay
15 Kasım 2018 Perşembe 15:28