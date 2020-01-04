Haberler » Güncel » BM'den İdlib'e 106 TIR  insani yardım - Haber

BM'den İdlib'e 106 TIR  insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 106 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

04.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:34 BM'den İdlib'e 106 TIR  insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), 'nin kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 106 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.BM'nin dün gönderdiği 89 TIR'lık yardımın ardından bugün de 106 TIR'dan oluşan yardım konvoyu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib'e hareket etti. TIR'lar BM'nin Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklendi. Jandarma ve BM görevlilerinin eşlik ettiği TIR'lar, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından kente hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.



Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:18   Cumhurbaşkanı Erdoğan İran ve Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü - Haber
17:18   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü. - Haber
17:18   Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili... - Haber
17:17   "Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellerin açılışı (2) - Haber
17:13   "Bu çile sona ersin" - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 17:19:55