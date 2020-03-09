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BM'den İdlib'e 23 tırlık insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 23 tırlık insani yardım gönderildi.

09.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:36
BM'den İdlib'e 23 tırlık insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye 'nin İdlib kentine 23 tırlık insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 23 tır, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Suriye, Hatay, İdlib, Güncel
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