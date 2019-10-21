Haberler » Güncel » BM'den İdlib'e 37 TIR insani yardım

BM'den İdlib'e 37 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına 37 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

21.10.2019 12:53BM'den İdlib'e 37 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına 37 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından TIR'lara yüklenen insani yardım malzemeleri Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından İdlib kenti ve kırsalına hareket etti. Gönderilen yardım malzemesi yüklü TIR'ların sayısının çok olması nedeniyle 2 grup halinde gönderildi. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.



Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:17 Manavgat tahini ve karpuzu için coğrafi işaret başvurusu yapılacak
13:17 Cipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarptı
13:12 Başkan Pekyatırmacı Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık projelerini anlattı
13:17 Bakan Pakdemirli: İsrail ve Hollanda'ya tohum satan ülke konumuna geldik
13:17 Kovalamacada yakalanan hırsızlık şüphelisi adliyede
13:16 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
13:16 Barış Pınarı Harekatı'na destek
21.10.2019 13:18:04