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BM'den İdlib'e 51 tırlık insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 51 tırlık insani yardım gönderdi.

26.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:14
BM'den İdlib'e 51 tırlık insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye 'nin İdlib kentine 51 tırlık insani yardım gönderdi.

BM yardımlarını taşıyan 51 tır, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki yardıma muhtaçlara dağıtılacağı bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Suriye, Hatay, İdlib, Güncel

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