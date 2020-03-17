BM'den İdlib'e 69 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 69 tır insani yardım gönderildi.
17.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:30
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye 'nin İdlib kentine 69 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel
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