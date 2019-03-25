BM'den İdlib'e İnsani Yardım

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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 16 tır insani yardım gönderildi.BM'nin yardımlarını taşıyan 16 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.Güvenli bölgelere dönüş sürüyorÖte yandan, Suriyelilerin İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüşü devam ediyor.Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Suriyeliler, dönüş için yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla Reyhanlı'ya geliyor.Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptırdıktan sonra, ülkelerindeki güvenli bölgelere hareket ediyor.