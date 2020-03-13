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BM'den İdlib'e insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 53 tırlık insani yardım gönderildi.

13.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:04
BM'den İdlib'e insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye 'nin İdlib kentine 53 tırlık insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 53 tır, Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

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