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BM'den İdlib'e insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 78 tırlık insani yardım gönderildi.

19.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:18
BM'den İdlib'e insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye 'nin İdlib kentine 78 tırlık insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 78 tır, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Suriye, Hatay, İdlib, Güncel

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