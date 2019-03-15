BM'den İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teşekkür Mektubu

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SAMSUN (İHA) – Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Ofisi Temsilci Vekili Jean Marie Garelli, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan ve başarıyla tamamlanan "Düş Bahçesi Projesi" için teşekkür mektubu gönderdi.İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen adına gönderilen mektupta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Ofisi Temsilci Vekili Jean Marie Garelli, 'Düş Bahçesi Projesi'nin başarıyla tamamlanması nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve eğitim camiasına teşekkür etti. Projenin başarıya ulaşmasının Milli Eğitim personelinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin bilgi birikimi, titizliği, özverisi ve motivasyonu sayesinde olduğunu belirten Garelli mektubunda, "Değerlendirme sürecinde elde ettiğimiz geri bildirimlerle de belirtildiği üzere bu proje, uyumlu bir ortam oluşturma, kurum değerlerini teşvik etme, bilgi paylaşımı ve tüm kurumların üyeleri arasındaki aktif etkileşim konularında büyük ölçüde katkı sağladı. İşbirliğiniz için teşekkür eder, gelecek çalışmalarınızda başarılar dileriz" dedi.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Akif Atlı, Saha Sorumlusu İsmet Yasak, Saha Görevlisi Şeyma Orkut, İl Milli Eğitim Müdürü Esen'i makamında ziyaret ederek, Samsun'da mülteci çocuk ve ailelerini kapsayan ve başarıyla tamamlanan projelerin diğer illere de örnek olmasını dilediklerini ifade etti.Kurslar ile Türkçe bilen mülteci sayısında büyük bir artış sağlandıSamsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan 'Düş Bahçesi Projesi'yle 3 bin 208 kişiye yönelik sosyalleşme faaliyetleri yapılırken açılan dil kursları ile Türkçe bilen mülteci sayısında büyük bir artış sağlandı. Sığınmacı-mülteci öğrencilere açılan destekleme yetiştirme kursları ile akademik başarıları desteklendi. - SAMSUN