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BM'den Irak'taki gösterilerde şiddet kullananlara "hesap sorulsun" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde şiddete başvuranlardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

06.10.2019 00:46BM'den Irak'taki gösterilerde şiddet kullananlara
Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde şiddete başvuranlardan hesap sorulması çağrısında bulundu.
UNAMI Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, başkent Bağdat ile güneydeki kentlerde devam eden gösterilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Olaylar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade eden Plasschaert, "Raporlarda, gösterilerde 5 günde ölü ve yaralılar var. Bunun (şiddet) durması gerekir." dedi.
Jeanine Hennis-Plasschaert, açıklamasında, gösterilerde şiddet kullananlara hesap sorulması gerektiğini de vurguladı.
Irak'ta, Bağdat ile güneydeki kentler 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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