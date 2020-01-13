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BM'den İran'a "ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı" çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Miletler (BM), İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak başlayan rejim karşıtı gösterilerde Tahran yönetimine, ifade özgürlüğüne ve barışçıl toplanma hakkına saygı göstermesi çağrısı yaptı.

13.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:18BM'den İran'a

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Miletler (BM), 'da uçağının düşürülmesine tepki olarak başlayan rejim karşıtı gösterilerde yönetimine, ifade özgürlüğüne ve barışçıl toplanma hakkına saygı göstermesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde İran'daki rejim karşıtı gösteriler hakkında açıklamalarda bulundu.

Gösterileri yakından takip ettiklerini belirten Dujarric, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Göstericilere karşı "endişe verici" sert müdahale ve aşırı güç kullanıldığı haberlerini gördüklerini ancak doğrulayamadıklarını anlatan Dujarric, "Ölümcül güç kullanıldığı iddialarının soruşturulması gerek." dedi.

Gösteriler bugün de devam etti

İran'ın başkenti Tahran'da, Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak hafta sonu başlayan rejim karşıtı gösteriler bugün de devam etti.

Yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri ve Devrim Muhafızları, göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı. Güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulunarak bazılarını darbetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın, İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarına karşı çıkan Tahran yönetimi, olaydan 3 gün sonra, yolcu uçağının "seyir füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu açıklamıştı.


Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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