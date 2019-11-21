Haberler » Güncel » Bm'den israil'e tepki: batı şeria'daki yerleşimler barış sürecini baltalıyor - Haber

Bm'den israil'e tepki: batı şeria'daki yerleşimler barış sürecini baltalıyor

BM'den İsrail'e tepki: Batı Şeria'daki yerleşimler barış sürecini baltalıyorABD (DHA) ' Birleşmiş Milletler (BM) Almanya Daimi Temsilcisi Yardımcısı Jürgen Schulz, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin 'yasal olmadığını, iki eyalet çözümünün güvenilirliğini ortadan kaldırdığını ve...

21.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:43
BM'den 'e tepki: Batı Şeria'daki yerleşimler barış sürecini baltalıyor
ABD (DHA) ' Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Jürgen Schulz, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin 'yasal olmadığını, iki eyalet çözümünün güvenilirliğini ortadan kaldırdığını ve sürdürülebilir bir barış sürecini baltaladığı' uyarısını yaptı.
BM Güvenlik Konseyi'nin 10 üyesini temsilen Orta Doğu'daki duruma yönelik konsey toplantısında yaptığı konuşmada Schulz, 10 üyenin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri üzerindeki kararının uluslararası yasaya ve BM Güvenlik Konseyi tarafından ortaya konulan Batı Şeria ile Doğu Kudüs'e Yahudilerin yerleşmesini illegal olarak tanımlayan 2334 numaralı karara uygun olduğunu belirtti. Belçika, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Almanya, Endonezya, Kuveyt, Peru, Polonya ve Güney Afrika'dan oluşan BM üyesi 10 ulusun İsrail yerleşimlerinin sonlandırılmasından yana olduğunu vurgulayan Schulz, şu değerlendirmeyi yaptı: 'İsrail'i, bölgedeki işgalci güç olarak yerleşim eylemlerini sonlandırmaya çağırıyoruz. Ayrıca, Batı Şeria'daki olası ilhak eylemlerine yönelik endişelerimizi yineliyoruz. İki tarafın da isteklerini yerine getirebilecek tek gerçekçi ve güvenilir çözüm olan iki eyalet yönetimine yönelik müzakerelerin devam etmesini destekleyeceğiz.'
Schulz'un yanında BM Güvenlik Konseyi Filistin Temsilcisi Riyad Mansour da, 2234 numaralı karar dahil olmak üzere Güvenlik Konseyi tarafından ortaya konulan kararların güvenilirliğinin bütün üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Güvenlik Konseyi çözümlerinin uyulması zorunlu ve uluslararası yasaların bir parçası olduğunu hatırlatan Mansour, şunları söyledi: 'Meclisteki bir delegasyonun saçmalığı olarak, siz uluslararası topluluk, uluslararası yasalar kapsamında, Filistin'in müzakerelere katılmasına destek vermiyorsunuz. Eğer Güvenlik Konseyi çözümleri de dahil olmak üzere uluslararası yasaları geride bırakırsak, artık orman kanunlarına göre hareket edeceğiz. Birleşmiş Milletler, uluslararası yasaların doğru işlediğinden emin olmak ve anlaşmazlıkların çözülmesine destek vermek için kuruldu. Eğer bundan uzaklaşırsak, güçlü olan zayıfı ezer ve Milletler Cemiyeti'nden önceki seyre, orman kanunlarına geri döneriz.?
Bm'den israil'e tepki: batı şeria'daki yerleşimler barış sürecini baltalıyor

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, Almanya, İsrail, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:40 Sultanahmet ve Süleymaniye Camii'lerinden ayakkabı çalan şüpheli kamerada
14:40 Yasa dışı bahis şebekesine İzmir merkezli operasyon: 48 gözaltı
14:36 Düzce Belediyesi araçların bakımını kendi yapıyor
14:36 Konya Şehir Tiyatrosu Aralık ayında 6 oyunla izleyicinin karşısına çıkıyor
14:35 Kırım Tatar Milli Meclisi'nden Kırım'ın geleceği beyannamesi
14:27 Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi
14:27 İBB'de işten çıkarılan işçiler imza kampanyası başlattı
14:16 İntihar mı cinayet mi? Kimya profesörü, balkondan düşerek hayatını kaybetti
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
13:23 Adnan Oktar, cezaevinde de rahat durmadı! Kediciklere mektup göndermiş
12:48 Son dakika: AK Parti'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı'nın asla bir ilgisi yoktur
12:21 Son dakika: Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
11:45 Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
11:04 Yargıtay'dan emsal karar: Yanaktan 'makas almak' tazminat sebebi
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
21.11.2019 14:42:07