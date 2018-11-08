BM'den Kıbrıs Barış Gücü Komutanlığına Yeni Atama

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler
(BM
) Genel Sekreteri Antonio Guterres
, Kıbrıs
'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) komutanlığına Tümgeneral Cheryl
Pearce'i atadı.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in, 6 Ekim'de görev süresi biten Kıbrıs Barış Gücü Komutanı Muhammed Humayun Kabir'in yerine Avustralyalı Tümgeneral Pearce'i atadığı bildirildi.
Daha önce Avustralya Savunma Kuvvetleri Akademisinde eğitim veren Pearce, Afganistan
'daki NATO kuvvetlerinde de görev almıştı.
Kıbrıs,Birleşmiş Milletler
08 Kasım 2018 Perşembe 22:38